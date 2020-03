Emergenza Coronavirus, anche Champions e Europa League a rischio sospensione [DETTAGLI]

E’ sempre più emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità della chiusura dell’Italia, considerata ormai zona rossa. Gli spostamenti saranno concessi solo in casi necessari, sono arrivati provvedimenti anche legati al mondo del calcio. Adesso anche la Champions League e l’Europa League potrebbero essere sospese. L’indiscrezione arriva direttamente dal ‘The Sun’ e potrebbe seguire la decisione di disputare i match a porte chiuse, per ultimo quello tra Barcellona e Napoli, come anche Psg-Borussia Dortmund e Valencia-Atalanta. Si sta valutando la possibilità di giocare senza pubblico anche Bayern Monaco-Chelsea di mercoledì prossimo. In Europa League varrà lo stesso principio per Wolves-Olympiacos, Getafe-Inter, Siviglia-Roma e Manchester United-Lask. In caso di ulteriore diffusione del virus, la decisione sarebbe quella della sospensione.