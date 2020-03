Emergenza Coronavirus, la decisione sul campionato di Serie A

Il campionato di Serie A non si ferma, la giornata si gioca regolarmente nonostante l’emergenza Coronavirus. Gli eventi sportivi continueranno a essere disputati a porte chiuse: l’estensione della zona rossa coinvolge la regione Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola. Il decreto è stato ufficializzato con una conferenza dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Sono sospesi eventi, competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in luoghi pubblici e privati. Resta consentito anche per la restante parte del territorio nazionale lo svolgimento di predetti eventi e competizioni all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico”.