Emergenza Coronavirus, due nuovi casi in Liga: la squadra coinvolta

“In occasione dei test effettuati per conto dei membri del Deportivo Alavés a seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, sono stati trovati due test positivi per il Coronavirus. Entrambi corrispondono ai membri della struttura tecnico-sportiva e sono asintomatici e in perfette condizioni. Lunedì le prove saranno eseguite sul resto dei membri del team e, logicamente, le sessioni di allenamento saranno sospese fino a quando i risultati non saranno noti“. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato nelle ultime ore dall’Alaves, squadra della Liga spagnola. Trovati dunque due nuovi casi positivi di Coronavirus, si tratta di membri della struttura tecnico-sportiva.