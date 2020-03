Emergenza Coronavirus: “mi chiedo se in Italia ci siano uno o due ministri Spadafora…”

“Mi chiedo se in Italia ci siano uno o due ministri Spadafora… Perché c’è stato uno che due giorni fa ha chiesto alla Lega Calcio di trasmettere in chiaro le partite del Campionato di serie A con la seguente frase: “in questo momento è importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria”. Poi ce n’è un altro, che ha chiesto alla Lega Calcio di sospendere le stesse partite di Campionato di serie A per tutelare la salute degli atleti. Quale è dei due il ministro vero? I due Spadafora non devono fare i gradassi usando lo sport e il calcio per coprire l’incapacità dimostrata dal governo con decreti inefficienti e confusi. Il ministro pensi piuttosto ad individuare le risorse necessarie per evitare la morte dello sport che in italia che esiste solo grazie a 70.000 associazioni che danno lavoro a centinaia di migliaia di addetti”. Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni di Forza Italia.