Emergenza Coronavirus: sospesa anche la Ligue 1, a porte aperte la Premier League

La federazione francese rende nota la “sospensione delle attività e delle competizioni generali della federazione, delle leghe e dei distretti del territorio”. Viene dunque sospesa la Ligue 1. Arrivano dunque nuovi provvedimenti in seguito all’emergenza Coronavirus, l’epidemia sta avanzando giorno dopo giorno ed inevitabilmente sta condizionando il mondo del calcio.

La prossima giornata di Premier League si giocherà invece a porte aperte. “Facendo seguito agli ultimi aggiornamenti rilasciati dal Governo nel pomeriggio, tutte le gare di Premier League si svolgeranno come da programma questo weekend. Mentre il primo ministro ha preannunciato che tutti gli eventi sportivi dovrebbero svolgersi normalmente adesso, allo stesso tempo ha specificato che il Governo sta considerando l’annullamento dei maggiori eventi pubblici, come quelli sportivi. Stiamo dunque continuando a lavorare a stretto contatto con i nostri club, con il Governo, con la FA, la EFL e altri principali protagonisti per assicurare eventuali piani alternativi nel caso in cui la situazione e le circostanze dovessero cambiare. Il benessere di giocatori, staff e tifosi è fondamentale e continueremo a seguire le direttive della Sanità pubblica”.