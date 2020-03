“Era uno stronzettino, si divertiva a far finire a terra noi difensori”: il commento su Ronaldo il “Fenomeno”

E’ stato un incubo per le difese di mezzo mondo e, in particolare, per quelle della Serie A. Stiamo parlando di Luis Nazario de Lima, ovvero Ronaldo. Il “Fenomeno” ha fatto ammattire gli avversari quando giocava nell’Inter e c’è chi lo ricorda bene. Tra i difensori affrontati durante la sua esperienza in Italia c’era anche Alessandro Costacurta, poi suo compagno di squadra per pochi mesi al Milan nel 2007. In risposta alla domanda di un tifoso su chi fosse l’attaccante più difficile da marcare, Costacurta non ha avuto dubbi ad indicare il brasiliano: “Tutti i difensori appartenenti alla mia generazione come Maldini, Nesta, Cannavaro e Ferrara direbbero che il giocatore più difficile da marcare era Ronaldo il brasiliano. Prima delle gare dormivo serenamente, tranne quando dovevo affrontare lui. Era forte ma ti faceva fare brutte figure: era uno stronzettino, si divertiva a far finire a terra noi difensori. Anche io sono finito col sedere a terra parecchie volte…”. Qualche parola licenziosa, ma quello di Costacurta è senz’altro un attestato di stima verso uno dei più forti di sempre.