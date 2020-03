Eriksen, problemi da Coronavirus: resta “fuori casa”. L’hotel dove alloggia ha chiuso, soluzione d’emergenza

In tempi di Coronavirus succede anche questo. Che un calciatore arrivato da poche settimane in Italia, non avendo ancora la casa completamente ultimata, decide di tornare in hotel. Ma quest’ultimo, a causa del decreto imposto dal Governo, ha chiuso. E’ accaduto a Christian Eriksen, che ha chiesto alla società di poter alloggiare ad Appiano Gentile per affrontare i 14 giorni di isolamento dopo il caso di positività di Rugani. Il danese, dunque, costretto ai salti mortali. Ma, in tutto ciò, c’è una nota positiva: il centrocampista dell’Inter ha la possibilità di allenarsi al centro sportivo utilizzando tutte le strutture sportive offerte.