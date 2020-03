Fernando De Napoli, il “Rambo” del Napoli: da Maradona all’allontanamento dal calcio per via della Reggiana

Fernando De Napoli è stato un centrocampista del Napoli di Maradona. Prima della parentesi in azzurro, la più importante della sua carriera, giocò con Rimini e Avellino, in seguito con Milan, Reggiana e Cagliari. Per lui anche 54 gettoni con la Nazionale maggiore. I tifosi irpini lo soprannominarono “Rambo” vista la capigliatura e una certa somiglianza con Sylvester Stallone, lo spirito battagliero e la grinta messa in campo. Protagonista assoluto dei successi azzurri (2 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana), al Milan fu frenato dagli infortuni. Divenuto dirigente degli emiliani, abbandonò il club dopo il fallimento del 2005, perdendoci anche dei soldi. De Napoli visse l’episodio come un trauma, allontanandosi definitivamente dal mondo del calcio ma non dall’Emilia: oggi vive a Quattro Castella ed è socio di un’enoteca nel comune bolognese.