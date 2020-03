“Finire tutto qui? Sarebbe mortificante. Bisogna tornare in campo”, l’appello del presidente dell’Empoli

“Sono in cantiere diverse soluzioni. Da parte mia, vorrei che si riuscisse a finire il campionato una volta che le cose saranno tornate alla normalità, anche se sento molti che vorrebbero che tutto finisse qui, una cosa che ritengo quasi mortificante dal punto di vista sportivo. Il ritorno in campo deve essere una conseguenza della risoluzione del problema e del ritorno alla normalità; se sarà possibile riprendere ad allenarsi, potremo ripartire con i campionati, giocando in estate e finendo anche a luglio. Ci sarà comunque un consiglio federale che prenderà queste decisioni: il presidente è un uomo di sport, ha un compito difficile, ma credo sia una garanzia e ho grande fiducia che si trovi il modo per uscire da questa triste situazione”. A parlare così, ai microfoni di Radio Sportiva, è il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi.