Follia tra ultras, rissa in strada e tensione altissima [VIDEO]

Follia in Francia ed esattamente tra tifosi di Lione e Sant’Etienne. Nonostante l’emergenza Coronavirus, si sono giocate alcune partite valide per la Ligue 1, ma alla cronaca è finito un bruttissimo episodio di scontri tra supporter. Come dimostra un video in basso conflitto in strada e tensione altissima. Nonostante il divieto di trasferta a loro imposto, per via della rivalità tra le tifoserie, gli ospiti si sono presentati ugualmente a Lione. Nove di loro hanno avuto la peggio e riportato lievi ferite. In basso ecco il video.