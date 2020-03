“Fosse stato un mio giocatore l’avrei linciato, l’avrei ucciso”, attacco shock nei confronti di De Gea

Il Manchester United non riesce a trovare continuità di risultati, almeno in Premier League. I Red Devils hanno pareggiato 1-1 contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Ai Toffees è stata anche annullata una rete, a Sigurdsson, che ha portato all’espulsione del tecnico italiano per proteste. Ad aprire le marcature è stato un clamoroso errore del portiere spagnolo David De Gea. L’estremo difensore ha rinviato addosso a Calvert-Lewin dopo soli 2 minuti dall’inizio. Gli ex Red Devils non l’hanno presa benissimo, con Gary Neville beccato delle telecamere con le mani nei capelli e Roy Keane che non le ha mandate a dire al portiere spagnolo: “Come giocatore o allenatore lo avrei ucciso, l’avrei ucciso! Credo che De Gea sia un po’ arrogante. Cosa stava aspettando? Io l’avrei linciato all’intervallo. È un portiere troppo intelligente per fare un errore così”. In basso il VIDEO della papera di De Gea.