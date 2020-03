“L’assegnazione dello scudetto all’Inter fu un errore”, le parole di Franco Carraro su Calciopoli

In questi giorni si sta discutendo sulla ripresa del campionato e, soprattutto, sull’assegnazione o meno dello scudetto. Titolo che fu assegnato, invece, nel 2006 dopo lo scandalo Calciopoli. Sull’argomento si è espresso l’ex presidente di Figc e Coni Franco Carraro, che ha sottolineato come non sia obbligatorio assegnare lo scudetto, criticando in maniera evidente la decisione presa da Guido Rossi durante Calciopoli. Rossi, nel ruolo di Commissario Straordinario della Figc, optò per la revoca degli scudetti 2004-2005 e 2005-2006 ai bianconeri assegnando però un titolo all’Inter: “L’assegnazione dello scudetto all’Inter nel 2006 fu un errore”. Riguardo Calciopoli, è notizia recente il ricorso alla Corte Europea presentato dall’ex dirigente della Juventus Antonio Giraudo in merito alla decisione dello Stato Italiano di radiarlo dal calcio.