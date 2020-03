La fuga di Higuain dall’Italia, in direzione Argentina, ha scatenato molte polemiche. L’attaccante della Juventus è andato dalla madre malata. Nel nostro paese, però, in tantissimi si sono arrabbiati contro il Pipita per questa decisione. A scagliarsi contro i detrattori è stato il fratello di Gonzalo, Nicolas, che su Twitter ha spiegato che “nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e di considerazione”.