La fuga dei calciatori dall’Italia, quarantena per tutti al rientro? La situazione

La fuga di alcuni calciatori dall’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, è un argomento caldo nel mondo del calcio. Gli ultimi episodi hanno creato momenti di grande discussione, il particolar modo Gonzalo Higuain è volato in Argentina per stare vicino alla mamma malata. Ma come bisognerà comportarsi al ritorno dai calciatori per la ripresa dei campionati? Parla Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Torino a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non conosco i calciatori, non seguo il calcio, però ho seguito il caso-Rugani interfacciandomi con il responsabile sanitario della Juventus, Luca Stefanini”.

ALCUNI CALCIATORI ASINTOMATICI HANNO FATTO IL TAMPONE – “I calciatori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria di un medico competente, Stefanini in questo caso, che può decidere di sottoporre a tampone chi sia stato in contatto con persone positive, come Rugani. È una sua scelta e io la trovo abbastanza ragionevole. E i tamponi sono stati fatti in una struttura privata”.

Higuain può essere un ‘falso-negativo’ e contagiare qualcuno in Argentina? “Non ci sono rischi, questo è sicuro. Io penso sia più probabile che Higuain prenda il virus in aeroporto”.

Poi al rientro saranno necessari 15 giorni di quarantena? “In realtà non sappiamo che situazione ci sarà quando loro torneranno. E sinceramente, nel quadro delle problematiche italiane, non è certo uno dei temi più importanti. Io però credo che ragionevolmente il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica), in accordo con il medico di riferimento e la persona interessata, possa stabilire che dopo alcuni giorni di isolamento si faccia un nuovo tampone. E, in caso di esito negativo, il giocatore possa tornare ad allenarsi. Ma attenzione, magari a quel tempo le norme saranno cambiate ulteriormente”.