Gary Neville e l’aneddoto su Cristiano Ronaldo: “Per sfavorirlo lasciavamo l’erba alta. Una volta mi rispose”

L’ex giocatore del Manchester United e allenatore del Valencia Gary Neville ha raccontato ai microfoni di Sky Sport UK un aneddoto su Cristiano Ronaldo, risalente ai tempi della sua esperienza spagnola in una sfida al Real Madrid. Era il 3 gennaio 2016 e il Valencia di Neville ospitava il Real di Rafa Benitez: “In quella gara rischiammo di vincere, fu una serata incredibile. Ricordo la nostra tattica di lasciare l’erba alta e non irrigare il campo prima del fischio d’inizio, in modo che la palla non viaggiasse velocemente per sfavorire Ronaldo e Bale. Era come il campo di un contadino”.

La partita si concluse 2-2, ma di quella serata Neville ricorda una richiesta di CR7, suo ex compagno al Manchester United: “Prima della partita Cristiano venne da me e mi disse: ‘E’ una vergogna, dovete tagliare l’erba del campo’. Io gli risposi che non c’era alcuna possibilità che ciò avvenisse”.