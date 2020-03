Gene Gnocchi attacca Agnelli: “Vorrei che l’Atalanta vincesse la Champions e la festeggiasse a Torino”

Andrea Agnelli finisce nuovamente nella bufera. A far discutere sono le dichiarazioni che il numero uno della Juventus ha rilasciato nel corso del suo intervento all’FT Business of Football Summit, parlando di riforme nelle competizioni europee. “Ho grande rispetto per quanto sta facendo l’Atalanta – ha detto – ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto? Penso poi alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell’Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Vanno protetti investimenti e costi”.

Queste affermazioni hanno mandato su tutte le furie specialmente i tifosi orobici, ma non solo. A rivelarsi contrario è anche Gene Gnocchi, che ha voluto rispondere pubblicamente al presidente bianconero con una frecciata sul suo profilo ufficiale Twitter: “Dopo le parole di Agnelli vorrei fortissimamente che l’Atalanta vincesse la Champions e la festeggiasse a Torino“, si legge.