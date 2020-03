Genoa e Sampdoria i club più a rischio per l’emergenza Coronavirus: il motivo

Anche oggi sono arrivati numeri di grande speranza sull’emergenza Coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo diminuisce il numero dei contagiati, le misure quindi imposte dal Governo stanno portando i primi frutti. Al momento rimane comunque l’incertezza sulla ripresa dei campionati, queste ultime notizie comunque fanno ben sperare per terminare il torneo. Genoa e Sampdoria sono i club più a rischio considerando l’epidemia, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ oltre a una classifica sconsolante, hanno proprietari in grosse difficoltà sul piano imprenditoriale. Preziosi si ritrova con tutti i punti vendita chiusi, Ferrero ha visto peggiorare notevolmente la situazione.