Georgina nella bufera: va a fare shopping anziché stare in quarantena, e Ronaldo osserva dal balcone [FOTO]

Georgina Rodriguez è finita nella bufera in Portogallo. Lady Ronaldo si trova infatti, attualmente, a Madeira insieme all’attaccante della Juve. La famiglia era partita da Torino il giorno prima che si scoprisse della positività a Daniele Rugani. E così, Cristiano ha deciso di non tornare in Italia, rispettando i 14 giorni di quarantena nella sua villa nell’isola di Funchal.

Come riportato dai media iberici, però, la donna è finita nel mirino dei social network. Motivo? Sarebbe stata beccata mentre andava a fare shopping infischiandosene della quarantena imposta a lei e alla famiglia. Dalle immagini in basso, si nota anche la presenza del campione bianconero, che osserva dall’alto, affacciato al balcone. E’ bene specificare, tuttavia, come al momento si tratti soltanto di indiscrezioni. Non è dato sapere con certezza se Georgina fosse andata realmente a fare shopping. Anche perché suonerebbe un po’ in controtendenza rispetto al messaggio postato su Instagram 5 ore fa, in cui scrive “che l’importanza delle piccole cose è stare con la famiglia. La salute è la cosa più importante”.