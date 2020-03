Germania-Italia a porte chiuse, l’ufficialità sull’amichevole del 31 marzo

Anche l’amichevole del 31 marzo tra Germania e Italia si giocherà ufficialmente a porte chiuse. Lo ha comunicato in una nota la Federcalcio tedesca. La partita è tra quelle previste in preparazione ad Euro 2020. Competizione che, tuttavia, a questo punto rischia di slittare. Al momento, però, la sfida di Norimberga è prevista regolarmente da calendario. La sua unica modifica, anche considerando i casi in aumento in Germania, è quella che non vedrà la presenza di tifosi. La settimana scorsa, i media tedeschi fecero sapere che da Norimberga non volevano che arrivasse l’Italia per evitare il propagarsi del contagio. Ma nel frattempo anche da loro il Covid-19 si è insediato prepotentemente.