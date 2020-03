“Ho fatto di tutto per lasciare il Chelsea. Ho sperato nell’Inter o nella Lazio”, Giroud confessa

Olivier Giroud è stato davvero a un passo dalla Serie A. E’ stato lo stesso attaccante francese a rivelarlo in un’intervista alla rete Tf1. Alla fine si è dovuto rassegnare a rimanere a Londra, ma controvoglia: “Ho vissuto sei mesi difficili e quindi avevo voglia di cambiare aria e ritrovare il campo e il sorriso. Ho fatto di tutto, ma il Chelsea ha posto come condizione per lasciarmi andare, di trovare prima un sostituto. Non è stato possibile, anche se ho sperato fino a mezzanotte del 31 gennaio di poter raggiungere l’Inter. Oppure la Lazio che si è fatta sotto alla fine. Per me il progetto più interessante era quello dell’Inter: avevo parlato con Conte che mi aveva già fatto venire al Chelsea e apprezza il mio profilo. Poi anche la Lazio ci ha provato e i dirigenti sono pure venuti a Londra per cercare di fare qualcosa. Ma ero bloccato e ho dovuto rassegnarmi all’idea di restare qui”.

Un trasferimento che potrebbe concretizzarsi nel futuro, almeno stando alle parole di Giroud: “Penso di avere ancora due o tre anni di alto livello in Europa. Tutto rinviato con l’Inter? Chissà...”.