I tedeschi non ci vogliono, Norimberga chiede l’annullamento di Germania-Italia

L’Italia, che qualche giorno fa ha conosciuto le prossime avversarie nel suo girone di Nations League, si sta preparando all’imminente (si spera) impegno di Euro 2020. Per arrivare alla competizione nelle migliori condizioni possibili, gli azzurri disputeranno ben quattro amichevoli in questi mesi. La seconda di queste è contro la Germania, in terra tedesca. Ma le due squadre potrebbero non incontrarsi. Anzi, a dirla tutta, è l’avversario a non voler ospitare la band di Mancini. Motivo? La possibile presenza di tifosi italiani a Norimberga, sede del match, specialmente dal Nord del nostro paese, punto di maggior contagio da Coronavirus. A scriverlo è l’edizione online di ‘Bild’. A breve verrà presa una decisione in tal senso.