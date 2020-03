Ibrahimovic al Monza? Galliani fa chiarezza: “Il progetto è sfumato a causa del Coronavirus”

Zlatan Ibrahimovic è poco convinto di restare al Milan anche dopo il 30 giugno, quando scadrà il suo contratto. Per lo svedese si era aperto lo spiraglio Monza. Un sogno, forse qualcosa di più. Un’idea di Berlusconi e Galliani. Ma è stato proprio l’ad del club brianzolo a fare chiarezza e a spegnere una volta per tutte qualche lumicino che si era acceso: “Mettiamo una pietra tombale sul sogno Ibrahimovic. Il suo mancato arrivo al Monza è un effetto collaterale del virus“, ha ammesso Galliani a “Il Corriere della Sera”. Galliani aveva proposto al giocatore un biennale che lo avrebbe reso la stella indiscussa di una squadra con l’obiettivo di conquistare la prima storica promozione in Serie A: “Alla luce della crisi mondiale e dell’incertezza sulle date della ripresa di questo campionato e di inizio del prossimo, il progetto sfuma“. A questo punto che ne sarà di Ibra? Cambierà aria o si ritirerà? A luglio si saprà il destino dello svedese.