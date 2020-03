Il Coronavirus in Italia: l’episodio che si è verificato prima della giornata di Serie B

E’ sempre più emergenza Coronavirus anche in Italia, ma per il momento si è deciso di non fermarsi e giocare le partite a porte chiuse. In campo la giornata valida per il campionato di Serie B. Prima della partita Perugia-Salernitana, messi a disposizione per entrambi gli spogliatoi un flacone di Amuchina con cui detergersi le mani. Poi i calciatori sono entrati in campo con le mascherine, un episodio sicuramente insolito ma necessario considerando la situazione che si sta vivendo. Nel frattempo il tecnico Ventura non sarà in panchina. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a causa di un’indisposizione notturna il tecnico Gian Piero Ventura è costretto a non poter andare in panchina in occasione della gara odierna”.