Il vento trasforma il tiro in un missile: il VIDEO diventa virale

In questi giorni di paura a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è un aspetto positivo che ha fatto parlare nelle ultime ore. E’ infatti diventato virale un video che arriva direttamente dall’Olanda. Il portiere rinvia ed il forte vento aiuta a realizzare un gol incredibile, il pallone parte da una porta all’altra e si infila in rete. Si tratta di una grande prodezza, ma da mettere in evidenza anche il posizionamento dell’estremo difensore avversario che si è trovato fuori ruolo. In basso ecco il video con l’incredibile rete.