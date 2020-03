“Indegni, vergognatevi!”. Prosegue la protesta dei tifosi dell’Inter: J di Juventus al posto delle i

Due striscioni sono apparsi questa mattina davanti alla sede della Lega Serie A, a Milano: “Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi” e “Lega indegni. Vergognatevi”, con il il logo della Juventus utilizzato al posto delle i. Autori delle scritte i tifosi dell’Inter, ai quali non è andata giù la decisione di rinviare il Derby d’Italia. Dalle ore 12 di oggi si è riunito il Consiglio straordinario in call conference con le società per decidere delle linee guida per la prosecuzione del campionato nell’emergenza Coronavirus. A breve novità in tal senso.