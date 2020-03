La FA ha annunciato la fine immediata delle stagioni dei campionati minori inglesi per la pandemia Coronavirus. È stato rivelato che non ci saranno promozioni o retrocessioni dalla quinta serie in giù, mentre il futuro della National League (la quarta divisione) verrà discusso prossimamente. Tutti i club erano d’accordo con questa decisione. Nessuna novità, invece per Premier League e le divisioni dalla seconda alla terza (campionati di Championship, League One e League Two).