“Lasciateci essere ottimisti, e basta parlare di scenari oscuri. Preoccupato? Non sapete quante preoccupazioni abbiamo, quando organizziamo un grande evento”. A parlare così, da Amsterdam, è il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, che frena le voci sul rischio che non possano essere disputati gli Europei di calcio del 2020. Questa la risposta alla domanda se l’avvio del torneo il 12 giugno a Roma non rappresenti un problema.