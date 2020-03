Inter, Godin spegne ogni polemica: “in Uruguay con l’ok della società, non sono positivo al Coronavirus”

A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni calciatori hanno deciso di lasciare l’Italia. Uno di questi è stato il difensore dell’Inter Diego Godin, il calciatore è tornato in Uruguay. Non sono mancate le polemiche, l’ex Atletico Madrid ha ricevuto l’autorizzazione dal club nerazzurro come conferma il diretto interessato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato su Instagram. “Ho superato la quarantena preventiva, ora sono in Uruguay con l’autorizzazione del club, del medico del club e delle autorità sanitarie. Hanno permesso agli stranieri di raggiungere il loro Paesi e le loro abitazioni. Ho deciso di tornare a casa, ovviamente senza risultare positivo al Covid-19”.

LA QUARANTENA – “Essendo responsabile e cosciente della situazione resterò a casa in via preventiva anche qui. Raccomando a tutti di restare in casa chi deve fare la quarantena la porti a termine, è l’unica cosa per lottare contro questa pandemia. Restate in casa questa situazione ne usciamo tutti insieme”.