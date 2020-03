Inzaghi: “Bisogna finire il campionato, anche ad agosto. Forse ci sono altri interessi…”

Il suo Benevento ha praticamente ammazzato il campionato, per la Serie A manca soltanto la matematica. Ma l’emergenza Coronavirus ha fermato tutto ed è alto il rischio che i campionati non si possano concludere. Quale, quindi, il destino dei giallorossi? Il tecnico Filippo Inzaghi non usa molti giri di parole: “E’ una situazione incredibile – dice l’ex bomber a Sky Sport – ma bisogna finire il campionato, non riesco a capire come possa essere il contrario: non so, forse ci sono altri interessi. Noi siamo pronti a giocare a luglio o agosto, non ci interessa. Se ci saranno altre soluzioni si rischia. I miei giocatori e il mio presidente, ma tutti, meritano di giocare la A. Per il bene di tutto il sistema si deve giocare. Va finito per la regolarità del campionato. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni”.