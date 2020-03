Iturbe e la voglia di Serie A: “Vicinissimo al Genoa a gennaio. Se muoio e resuscito torno alla Roma”

Un trasferimento ormai fatto, le visite mediche già effettuate…poi tutto è saltato e Juan Manuel Iturbe è rimasto in Messico, al Pachuca, e non è passato al Genoa. E a #CasaDiMarzio, appuntamento quotidiano su Instagram con Gianluca Di Marzio, il paraguayano ha spiegato il motivo: “Non sono andato, ma era tutto pronto. Avevo anche l’autorizzazione della squadra. Il prestito era stato accettato e il mio procuratore ha detto anche di avere l’autorizzazione della squadra. La formula? Prestito gratuito per un anno con una clausola da 4 milioni. Stavo bene fisicamente, ma era l’ultimo giorno di mercato e mettere un altro in rosa era difficile”.

Ma la volontà di Iturbe è quella di tornare in Italia: “Il mio desiderio è tornare in Italia. Il paese vive un periodo di difficoltà? Non importa. A Roma ero un un ragazzino felice, volevo giocare bene e mi allenavo tantissimo. Noi eravamo secondi e la cosa più importante era la qualificazione in Champions. Ho mantenuto buoni rapporti con tutti. Se muoio e resuscito, torno alla Roma“.