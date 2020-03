“Ho provato dolori fortissimi, non riuscivo a muovermi”: il calciatore racconta l’incubo Coronavirus

Jonathas, attuale attaccante dell’Elche, in un’intervista concessa al quotidiano ‘Globo’, ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus: “Non potevo allenarmi, il mio corpo era debole. Durante i primi tre giorni ho sofferto molto. Non avevo nemmeno la forza di muovermi. Sono andato in bagno per farmi una doccia e sono quasi svenuto. Era un dolore fortissimo, non l’avevo mai sentito. Questo virus non è uno scherzo. Ho iniziato a sentire una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. Il medico mi ha detto di fare il test perché avevo tutti i sintomi del Coronavirus. Ora sto meglio ma nonostante sia un atleta ho sofferto molto. Immaginate come possa stare una persona anziana“. Jonathas si è ripreso, ma resta in isolamento, mentre la sua famiglia (moglie e figlie) è in Brasile.