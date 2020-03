“Juve-Inter mercoledì, spostiamo la Coppa Italia”. La proposta arriva direttamente dal Napoli

E’ caos in Serie A. I rinvii delle partite per via del Coronavirus hanno alimentato polemiche. Il botta e risposta tra Marotta e Dal Pino è solo l’ultimo episodio. In particolare è stato lo slittamento del big match Juve-Inter a scatenare le reazioni. Da Napoli arriva una proposta, attraverso le dichiarazioni di Nicola Lombardo, capo ufficio stampa del Napoli, a Radio Kiss Kiss: “Ci troviamo di fronte un’emergenza mondiale e dobbiamo rispettare le decisioni. Il calcio è un’industria e va tutelata. Pensiamo che le competizioni vengano falsate. Sono state spostate delle partite, sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle singole squadre che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e vengano spostate le 2 semifinali a maggio. A noi questa sembra la soluzione migliore per cercare di falsare di meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato. Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, le due partite di Coppa Italia possono tranquillamente essere rinviate a maggio”.