Juve-Inter in settimana e rinvio Coppa Italia? L’ultimo aggiornamento sulla questione

Di calcio giocato ormai, in questi ultimi giorni, si parla ben poco. Adesso è tutto un: rinvii, porte chiuse, porte aperte, prevendite ridotte, riunioni generali, cambi di programma. L’ultima questione sollevata è quella relativa alla possibilità che Juventus-Inter, che si sarebbe dovuta giocare stasera senza tifosi ma che è poi stata rinviata al 13 maggio, possa andare in scena mercoledì, sostituendo Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia, le quali slitterebbero più avanti. La proposta è stata avanzata a Radio Kiss Kiss dal capo ufficio stampa dei partenopei Nicola Lombardo e nelle ultime ore aveva preso piede.

A quanto pare però, come scrive la Gazzetta, l’ipotesi “pare sul viale del tramonto. La Lega Serie A – si legge sulla rosea – fa sapere in una nota che è stato ‘deciso di convocare un’Assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite’. Tutto questo dopo il Consiglio straordinario chiesto da Beppe Marotta, ad dell’Inter, andato in scena questa mattina. Ci sarebbero diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite, tra cui appunto quella di far disputare Juventus-Inter (e le altre partite rimandate) mercoledì o giovedì, facendo slittare pertanto le semifinali di Coppa Italia previste proprio in quei giorni. Non facile però trovare un’intesa: l’ipotesi vede favorevoli Napoli e Milan, ma c’è il no dell’Inter“.