Juventus, ansia Coronavirus: “11 ore all’aeroporto, ma mi hanno fatto tornare a casa…”

Situazione surreale in casa Juventus. E’ quella vissuta dalla calciatrice della squadra femminile Linda Sembrant, che avrebbe dovuto raggiungere le sue compagne della Nazionale svedese per partecipare alla Coppa dell’Algarve. Come da lei stessa raccontato sul profilo ufficiale Instagram, però, non è potuta partire verso la nuova destinazione causa Coronavirus.

“Non vedevo davvero l’ora di incontrarmi con la nazionale svedese oggi, ma a causa del virus Coronavirus in Italia sono stata fermata mentre andavo al campo… Dopo 11 ore all’aeroporto di Monaco sono tornata a casa. Ps. Non sono malata. Buona fortuna alle mie compagne di squadra nella Coppa dell’Algarve”.