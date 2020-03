Juventus, la bomba sul prossimo allenatore: la preferenza dei tifosi non è Guardiola, ma un tecnico italiano

Mentre le società di Serie A e la Lega Calcio cercano faticosamente di trovare una soluzione alla difficoltà di far giocare le partite di questa stagione sportiva, l’attenzione dei tifosi si sposta già sulla prossima. L’insoddisfazione dei supporter della Juventus è un tratto distintivo di una tifoseria abituata a vincere con continuità in Italia e per questo decisamente esigente. Come interpretare diversamente il fatto che secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) appena il 3,5% dei tifosi si aspetta di vedere Sarri ancora sulla panchina bianconera.

In particolare a far sognare il popolo bianconero sono due allenatori più volte accostati alla Vecchia Signora: Gasperini – capace di stupire anche l’Europa con il gioco frizzante dell’Atalanta e capace di attrarre ben il 35% delle scelte dei tifosi seguito a breve distanza da Guardiola con il 31% – che potrebbe decidere di lasciare il Manchester City prima della scadenza del suo contratto nel 2021 se venisse confermata l’esclusione della squadra inglese dalle coppe europee.

In terza posizione, seppur distanziato, l’Osservatorio Eurobet trova un altro vecchio amore dei tifosi bianconeri, Zinedine Zidane, con l’11% delle scelte. Non è difficile immaginare che essere l’unico allenatore al mondo ad aver vinto tre Champions League consecutive e tutte le nove finali disputate possa aver influenzato le preferenze dei tifosi! Ancora più indietro troviamo l’allenatore della sorprendente Lazio, Simone Inzaghi, con il 6,5% delle scelte.

Decisamente significativo che a confidare in un ritorno di Allegri sulla panchina che è stata sua per cinque anni e da cui ha guidato la Juventus ad altrettanti scudetti e due finali Champions è appena il 2,5% degli appassionati.