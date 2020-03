La Juventus prepara il colpo galactico, dall’estero: “Marcelo può vestirsi di bianconero”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un colpo galactico, un calciatore in grado di fare la differenza. Un top player per il reparto. Forse il più forte nel suo ruolo. La Juventus torna alla carica per Marcelo, è il brasiliano del Real Madrid l’obiettivo per la prossima finestra di mercato dei bianconeri. Negli ultimi mesi non ha trovato continuità a casa degli infortuni e, secondo quanto riporta Marca, potrebbe presto lasciare i Blancos. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2022, e la Vecchia Signora avrebbe messo sul piatto un contratto di 4 anni, secondo il quotidiano era stato già programmato un incontro tra le parti, poi ovviamente rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus. Il terzino sarebbe disponibile al trasferimento in Italia, anche considerando il rapporto di amicizia con Cristiano Ronaldo.