Juventus, Douglas Costa sfotte l’Inter: “la prossima volta a luci spente…”

Alla fine i big match per lo scudetto Juventus-Inter si è giocato. Successo 2-0 per i bianconeri (in rete Ramsey e Dybala) che permette alla Vecchia Signora di tornare in vetta alla classifica e lanciare un chiaro segnale al campionato: controsorpasso alla Lazio, adesso si prevede un testa a testa con i biancocelesti. Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche clamorose con riferimento all’emergenza Coronavirus che ha creato confusione sulla gara di recupero. Alla fine si è giocato a porte chiuse. Sui social Douglas Costa ha pubblicato una foto con la didascalia: “L’unione fa la forza” e un tifoso ha commentato ironicamente: “Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino”. Douglas Costa, alludendo alla posizione di Marotta di giocare le partite di Serie A a porte chiuse, ha scritto: “Non erano chiuse bene le porte.. oppure la prossima volta si gioca a luci spente”.