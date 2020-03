Juventus, il giornalista Castillo: “ecco perché Higuain è scappato dall’Italia”

Ha fatto molto discutere la ‘fuga’ di Gonzalo Higuain, il Pipita ha deciso di lasciare l’Italia per raggiungere l’Argentina a causa dell’emergenza Coronavirus. Le prime voci hanno sempre parlato di problemi familiari per il calciatore bianconero, versione confermata anche da Castillo, giornalista di Tnt Sports e CNN Radio in Argentina: “Si è scoperto il vero motivo del blitz di Higuain in Argentina. Da quello che circola dal Pipita, la mamma è in condizioni molto gravi. Non parliamo di un’influenza ma una situazione di salute molto grave. Gonzalo è risultato negativo al test del Coronavirus per due volte, prova e controprova. Sa bene che dovrà restare isolato però voleva essere nella stessa città della mamma per aiutarla visto il momento di grande difficoltà”, ha scritto.