Gonzalo Higuain non è il solo ad aver lasciato l’Italia. Anche altri due calciatori, Sami Khedira e Miralem Pjanic, sarebbero partiti dopo aver informato la Juventus. Pure per loro, così come per l’argentino, il tampone è risultato negativo. La società bianconera, dopo aver ricevuto la notizia, ha acconsentito. Tedesco e bosniaco si aggiungono dunque al Pipita, che ha deciso di andare a trovare in patria la madre, che non sta bene.