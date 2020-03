Higuain, fuga dall’Italia: l’attaccante della Juve vola in Argentina dalla madre [DETTAGLI]

Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia in direzione Argentina. Il Pipita è andato A far visita alla madre, che non sta bene. Negativo al tampone, dopo aver avvertito la Juventus si sarebbe fatto organizzare un jet privato per volare in Sudamerica. La società ha ovviamente acconsentito. Corrette le procedure eseguite dall’attaccante argentino, che ha l’autorizzazione – in questo caso – a lasciare l’Italia. Come da procedura, il calciatore si è presentato all’aeroporto di Caselle munito di autocertificazione che dimostrasse la negatività al test e la necessità di partire per motivi urgenti.