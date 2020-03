Juventus-Inter e le altre partite rinviate: prende corpo una nuova ipotesi [DETTAGLI]

Si profila una nuova clamorosa soluzione per le partite rinviate nel campionato di Serie A. Il weekend in Italia è stato decimato, l’emergenza Coronavirus ha obbligato al rinvio di alcune partite e sono stati creati nuovi problemi di calendario per il recupero dei match. Negli ultimi minuti sta prendendo corpo una nuova ipotesi. Si pensa di giocare tutte le partite rinviate in questo turno di campionato nel prossimo fine settimana, tra sabato e lunedì sera. L’ipotesi verrà discussa nell’assemblea straordinaria di Lega e per il momento è ancora presto per sbilanciarsi sulla decisione definitiva. In questo caso la partita tra Juventus e Inter si giocherebbe lunedì 9 marzo alle 20.45 a porte aperte (scenario possibile in quanto sarebbe terminata l’ordinanza che vieta la presenza del pubblico in competizioni sportive).

