Juventus-Inter, la clamorosa rivelazione: “Lo spogliatoio bianconero non voleva giocare”

Il Coronavirus ha fermato il calcio di quasi tutta Europa, anche quello italiano. Prima dello stop alla Serie A era andata in scena la partita Juventus-Inter, al centro delle polemiche per diversi giorni. Alla fine si è giocato, per poi decidere di fermare il campionato. Per questo, anche alla luce dei primi contagi tra i calciatori, c’è chi si chiede: “E’ stato giusto giocare?”. No, si rispondono in tanti. A svelare un clamoroso retroscena in tal senso è stato il quotidiano ‘Repubblica’: lo spogliatoio bianconero, così come tante squadre, in seguito alla proposta di Damiano Tommasi (presidente dell’AIC) di sospendere tutto avrebbe dato il suo assenso. E’ una follia, una barzelletta, le espressioni usate dai calciatori della Juventus. Una decisione, quella di giocare, che aveva già fatto discutere e continua a farlo, anche a campionati fermi.