Juventus-Inter e i “consigli utili” sul Coronavirus: bacio Dybala-Buffon, Conte si mangia le unghie

Qualche giorno fa, su queste pagine, provammo a raccontare cosa sarebbe potuto accadere questa sera con le misure restrittive sullo sport e per calciatori e tesserati riguardo all’emergenza Coronavirus. De Vrij che marca Ronaldo ‘a distanza di un metro’ e calciatori che dopo un gol esultano da soli andando verso la bandierina. Niente di tutto ciò, ovviamente. E menomale diremmo. Come può Dybala, dopo quello che ha fatto, festeggiare tutto solo e quasi ‘sconsolato’? E infatti non lo fa. Anzi. Tutti lo travolgono. E poi Buffon lo… bacia.

Ecco. Per la serie “consigli utili” contro il Coronavirus, l’immagine a corredo dell’articolo sembra esserne l’emblema. Un po’ la naturale conseguenza del saluto di Ronaldo ai “tifosi immaginari” appena arrivato allo stadio. Senza dimenticare Conte. Ma cosa fai? Il tecnico nerazzurro pensa bene di mangiarsi le unghie dopo il gol del vantaggio di Ramsey. Ma no! Non si fa! Non toccare occhi, naso e bocca con le mani e lavarle spesso. Ma vabbé. Vale tutto. Anche il finale con i calciatori bianconeri che, sulle note dell’inno ufficiale (solo per pochi eletti), applaudono i tifosi per il grande supporto che hanno saputo dare trascinando i loro beniamini alla vittoria.