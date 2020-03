Juventus-Lione, ecco dove potrebbe giocarsi il match di Champions League

La Juventus vince e convince nella sfida scudetto contro l’Inter e torna in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Adesso il pensiero è già rivolto alle prossime partite ed in particolar modo al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, con i bianconeri chiamati a riscattare la sconfitta dell’andata (1-0). Ma dove si giocherà il match? C’è ancora grande incertezza per l’emergenza Coronavirus, sono al vaglio alcune soluzioni. Si può escludere la possibilità di giocare il match a porte aperte a Torino, due le alternative: o a porte chiuse o in campo neutro. E’ naufragata la possibilità di giocare a Malta: “Riguardo le voci giornalistiche sulla possibilità che Juventus-Lione si giochi a Malta, non sarebbe stato possibile per i tifosi italiani viaggiare a Malta per le direttive sulla salute delle autorità maltesi che avrebbero dovuto essere rispettate”, riporta la federazione locale. Esiste la soluzione Tirana, ma al momento quella più probabile è giocare allo Stadium a porte chiuse.