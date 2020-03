Juventus-Milan rinviata a data da destinarsi: la Prefettura dice stop al ritorno di Coppa Italia

Juventus-Milan è stata rinviata. C’è anche l’ufficialità dopo le voci che erano circolate in serata. La semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera all’Allianz Stadium non si giocherà a causa del Coronavirus. La decisione è stata presa del Prefetto di Torino, che ha deliberato dopo una lunga riunione avvenuta nel pomeriggio. I giocatori del Milan si trovavano già a Torino, e in serata hanno ricevuto la comunicazione ufficiale. Il calcio italiano adesso naviga nel caos e tutto lo sport nazionale potrebbe fermarsi per almeno un mese.