Juventus, Pirlo si ‘riveste’ di bianconero: pronta una panchina per la prossima stagione

Andrea Pirlo ora comincia la sua nuova vita, quella da allenatore. La notizia era nell’aria ed era stata anticipata dallo stesso ex calciatore in una recente intervista. Spinto ad andare in panchina da Antonio Conte, Pirlo (che ha come modelli di riferimento Guardiola e Zidane) sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23, come annunciato stamattina da La Stampa: secondo il quotidiano torinese, l’accordo di massima è stato già trovato e l’ex centrocampista di Milan e Juventus comincerà a luglio. Grande curiosità per capire i metodi e le idee di gioco di uno dei registi migliori della storia del calcio.