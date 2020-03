Juventus, Pistocchi la tocca piano: “Rinunciare a ostentare scudetti revocati sarebbe lo scudetto dell’etica”

La Juventus ha trovato l’accordo con i calciatori per decurtare quattro mesi di stipendio. E Maurizio Pistocchi è tornato a provocare. Tutto è partito da un editoriale de ‘Il Tempo’ il cui titolo recitava: “Una rinuncia che vale lo scudetto dell’etica”. Non si è fatta attendere la risposta del giornalista, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Rinunciare a ostentare scudetti revocati. Quello sarebbe lo scudetto dell’etica”. L’ennesima frecciatina di Pistocchi ai bianconeri. Un tweet che in pochissimo tempo ha riscosso moltissimi like. Il club bianconero rivendica due scudetti revocati dopo Calciopoli e, nonostante i tantissimi ricorsi rigettati, non sembra rassegnarsi. E Pistocchi ha tirato nuovamente in ballo l’argomento, anche quando non ce n’era bisogno. In questo contesto c’era soltanto da sottolineare il gesto della Juve.