La Juventus si riprende lo scettro: Ramsey e Dybala la riportano in vetta, per l’Inter adesso si fa dura

Clima surreale. Il big match scudetto tra Juventus e Inter si è giocato senza pubblico per l’emergenza Coronavirus, un provvedimento necessario considerando il periodo difficile che sta attraversando tutto il mondo ed anche l’Italia. La squadra di Maurizio Sarri torna su altissimi livelli e sale nuovamente in vetta alla classifica, controsorpasso sulla Lazio mentre per gli uomini di Antonio Conte la situazione diventa molto difficile per la lotta al titolo.

I padroni di casa sorprendono con le panchina di Pjanic e Dybala, in campo ci sono Matuidi e Higuain, gli ospiti invece si affidano all’11 base. L’inizio di partita è di marca dei Campioni d’Italia in carica che provano a spingere già dai in avvio, la partita però non si sblocca. Dopo qualche minuto il match diventa insolito, è la Juventus ad attendere mentre l’Inter gioca con una squadra molta alta per provare ad attaccare gli avversari.

Nel secondo tempo la partita svolta e l’uno-due è micidiale. Cristiano Ronaldo entra in entrambi i gol ma i marcatori sono prima Ramsey e poi Dybala (gol strepitoso per l’argentino che era entrato pochi minuti prima al posto di Douglas Costa). Nel finale la Vecchia Signora controlla e porta a casa tre punti preziosissimi per lo scudetto. Sarri sale nuovamente in testa con 63 punti, uno in più della Lazio e nove sull’Inter (che però deve recuperare la partita contro la Sampdoria).