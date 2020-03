Juventus, Szczesny e l’aneddoto su Cristiano Ronaldo: “Con Allegri, in caso di espulsione dovevamo sdebitarci”

Spesso tra compagni di squadra si scherza e, perché no, si fa qualche scommessa. E’ il caso dei calciatori della Juventus, come raccontato dal portiere polacco Wojciech Szczesny al canale YouTube ‘Foot Truck’: “Ai tempi di Allegri avevamo una regola, in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni. E’ per questo che tutti abbiamo un iMac, ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso di Valencia, anche se abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla”.