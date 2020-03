La Juventus saluta il pubblico (che non c’è): il tweet di Bonucci [FOTO]

“È strano giocare una partita senza tifosi, ma vi abbiamo voluto salutare perché sapevamo che anche da casa avete sofferto e gioito insieme a Noi. In questo momento così particolare ogni accortezza può fare la differenza e dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte.” Con questo messaggio su Twitter il difensore della Juventus Bonucci ha deciso di ringraziare ‘idealmente’ i tifosi della Juventus che non hanno potuto seguire la squadra a causa dell’emergenza Coronavirus. Il match si è disputato a porte chiuse per evitare il contagio.

È strano giocare una partita senza tifosi, ma vi abbiamo voluto salutare perché sapevamo che anche da casa avete sofferto e gioito insieme a Noi.

In questo momento così particolare ogni accortezza può fare la differenza e dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte. pic.twitter.com/ZBez992ZFa — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) March 8, 2020